» الزمالك يحذر «شيكابالا» قبل مواجهة السوبر

16 سبتمبر 2019 - 05:52 م

حذر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق قبل مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبلة.

جاء تحذير جهاز الزمالك لـ«شيكابالا» على وجه التحديد بعدم الرد على استفزازت جماهير الأهلي، التى من الوارد أن ترد عليه بعد أن أشيع بأنه هتف مع جمهور الزمالك ضد القلعة الحمراء قبل أن يصدر اللاعب بيانا ينفي فيه ذلك.

وطالب الزمالك اللاعب بضرورة التركيز فقط في الملعب والرد على أى هجوم بالفوز بالمباراة.

الجدير بالذكر أن الأمن قرر حضور 20 ألف مشجع في المباراة بواقع 10 آلاف لكل فريق، حيث ستقام المباراة في ستاد برج العرب بالإسكندرية.