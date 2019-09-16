» بالفيديو.. اهتمام عالمي بحدث فني بالسعودية

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متابعات - الطيب حسين

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السعودية

الرياض

حفل فنى

استاد الملك فهد

 حاز حفل فني من المقرر أن تشهده المملكة العربية السعودية على اهتمام عالمي، تزامنًا مع فتح الباب لحجز التذاكر.

وأصبح الحفل الذي يقيمه الفريق الغنائي الكوري "BTS " في العاصمة السعودية لأول مرة، محور اهتمام العالم، حيث تم فتح شباك حجز تذاكره، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وتصدر هاشتاج "BTSinRiyadhTickets " المركز الأول في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" السعودية، فيما جاء في المركز الثاني بنفس القائمة ولكن على مستوى العالم.

وسيتم إحياء أول حفل لفريق "BTS " في السعودية في استاد الملك فهد الدولي في الرياض في 11 أكتوبر المقبل، ضمن مواسم الرياض، وهو ضمن جولتهم الغنائية العالمية، والتي تحمل اسم "Love Yourself: Speak Youself " (حبوا أنفسكم: عبروا عن أنفسكم)، بحسب صحيفة "أراب نيوز" السعودية.

ويأتي أول حفل للفريق الكوري في السعودية، بعد فترة استراحة استمرت لأسابيع، والتي هي الأولى بالنسبة لهم منذ انطلاقها قبل 6 سنوات.

وكان الفريق الغنائي من كوريا الجنوبية "BTS "، بلقب "شخصية العام" 2018، بإجماع من قراء مجلة "تايم" الأمريكية.

ويعتبر فريق "بي تي إس" (BTS )، واسمهم اختصار لـ "Bangtan Sonyeonden "، ويعني "الكشافين المضادين للرصاص"، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية.  

كما أنه وفي وقت سابق من عام 2018، تصدرت الفرقة وللمرة الأولى  قوائم الألبومات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إشارة إلى الانجذاب ناحية هذا النوع العالمي المتنامي.

وساعدت جماهيرية فريق "BTS " في تعزيز صورة العلامة التجارية للمنتجات الكورية الجنوبية في الخارج، حسبما قال المعهد، ما يجعله "قيمة اقتصادية لا يستهان بها".

ويعتقد أن نحو 800 ألف سائح اختاروا كوريا الجنوبية كوجهة لهم في العام الماضي بفضل "BTS "، وهو ما يعادل أكثر من 7% من إجمالي عدد الزوار إلى البلاد.

وأضاف معهد "هيونداي" للأبحاث، أن أكثر من مليار دولار من صادرات المستهلكين، مثل الملابس ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية ارتبطت بأعضاء الفريق.

وأكد المعهد في دراسته أنه إذا حافظ فريق "BTS " على شعبيته العالمية، فمن المتوقع أن يحقق قيمة اقتصادية تبلغ 41.8 ترليون وون خلال السنوات العشر القادمة.


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