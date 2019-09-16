» مانشستر يونايتد يُجدد عقد «دي خيا» حتى 2023

16 سبتمبر 2019 - 06:27 م

أعلن مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد عقد دي خيا حارس الشياطين الحمر والمنتخب الإسباني، حتى عام 2023 مع خيار التمديد لسنة إضافية.

دي خيا الذي انتقل إلى الدوري الإنجليزي عن طريق يونايتد في صيف 2011 قادمًا من نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

شارك دي خيا في العديد من المباريات مع مانشستر يونايتد وحقق بطولات مع النادي الإنجليزي من ضمنها الدوري الأوروبي. لمدة ثلاثة مواسم متتالية من 2013-2014 إلى 2015-2016 والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.