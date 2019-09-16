» بعد علاجها.. سوسن بدر تعد الجمهور بهذا الأمر

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تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لـ"سوسن بدر"

لجنة التحكيم

مهرجان الجونة

الفنانة سوسن بدر

وجهت الفنانة سوسن بدر، الشكر لكل من سأل عليها للاطمئنان عن حالتها الصحية، بعدما أعلنت مؤخرًا خضوعها لعملية جراحية في الركبة، منعتها من المشاركة كعضو لجنة تحكيم في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

تعهدت سوسن لكل محبيها بأنها ستتواصل معهم قريبًا بعد أن تتنهي من علاجها الطبيعي. حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram ، وعلقت عليها كاتبة: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليا، حرد عليكم كلكم في أقرب فرصة، أول ما أخلص العلاج الطبيعي.. شكراً لمحبتكم واهتمامكم".

كان القائمون على مهرجان الجونة، قد أعلنوا خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس ناهد نصر الله ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتى تتضمن الممثلة التونسية درة زورق.

كانت سوسن بدر في الفترة الأخيرة، قد اتخذت خطوة جريئة في تغيير مظهرها، وهي الظهور بشعر أبيض، ‏وعبرت سوسن عن ارتياحها للتجربة في أكثر من مناسبة، لأنها ترى أنه يناسب تجربتها العمرية وأقرب ‏لحقيقة شخصيتها الآن، وأضافت أن الشعر الأسود هو الذي قرر التخلي عنها.‏


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