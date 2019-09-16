ظهير ليفربول: التتويج بدوري الأبطال مجرد بداية

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أكد ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي، أن الريدز يحتاج إلى بذل أقصى جهد ممكن، لاثبات قدراتهم وإمكاناتهم، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأشار أرنولد إلى أن الفوز على توتنهام والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون مجرد بداية لفترة ناجحة، وألا يتوقف طموح الفريق عند هذا الحد.

وقال لاعب ليفربول في مقابلة مع مجلة «شامبيونز جورنال» ونقلها الموقع الرسمي للنادي: «بعد التغلب على توتنهام كانت هناك احتفالات، لكن هذه هي البداية، هناك الكثير يمكن لهذا الفريق القيام به، كل لاعب هنا يملك مستوى عالمي».

وأضاف أرنولد: «المدرب يتحدث معنا طيلة الوقت على أننا فريق شاب بحاجة إلى التطور والتعلم، نحن بحاجة إلى هذا لنصبح أفضل».

وتابع: «أعتقد أن الأجواء التي نعيشها في دوري الأبطال هي الأفضل، خاصة تلك التي نخوضها على ملعب آنفيلد، هو المكان الذي ينتمي إليه النادي، أن نكون في النهائي عامين متتالين، وأن نقترب من التتويج بالدوري، يشكل تحدياً هذا الموسم».

وأتم: «مع وجود لاعبين من المستوى العالمي في ليفربول، يجب ألا نخجل مطلقًا من كوننا جيدين كفريق وكأفراد، علينا خوض التحدي للتتويج بكل الألقاب الممكنة كل موسم».

ويبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن اللقب الأوروبي، بمواجهة نابولي الإيطالي في دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري الأبطال مساء غد الثلاثاء.


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