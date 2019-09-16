«الخطيب» يوجه رسالة لأبطال الأهلي

16 سبتمبر 2019 - 08:51 م

هنأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاعبي ولاعبات النادي الذين حققوا بطولات وإنجازات للنادي والمنتحبات الوطنية خلال الفترة الماضية.

وبدأ محمود الخطيب كلمته، قائلاً: «أبنائي الأعزاء أبطال الأهلي في المحافل العربية والقارية والعاليمة… زملائي في مجلس الإدارة .. الإدارة التنفيذية والرياضة.. يسعدني أن أكون معكم اليوم في حفل تكريم لكل المجتهدين.. كل من تحدى صعوبات كثيرة حتى وصل إلى منصّة التتويج العربية أو القارية أو العالمية».

وتابع محمود الخطيب: «سعداء للغاية بما حققه أبناء الأهلي من نجاحات رائعة على جميع الأصعدة.. نجاحات رفعت اسم بلدنا ونادينا الغالي عالياً».

وأضاف: «إن هذه الإنجازات والنجاحات التي حققها لاعبو ولاعبات الأهلي تعود بالقيمة والتميّز لبلدنا مصر الحبيبة وللنادي الأهلي وتخليدا لمسيرة لاعبينا في سجل البطولات».

وأكد محمود الخطيب أن الأهلي فخور بجميع هؤلاء الأبطال ممن اجتهدوا وحققوا بطولات أسعدت الجميع، وهذه النجاحات تجعلهم فخورين بأنفسهم وبما حققوه؛ لأن التاريخ سيكتب ذلك في سجلاته.

وطلب رئيس مجلس إدارة الاهلي من جميع الأبطال أن يواصلوا العمل والاجتهاد والإخلاص والالتزام؛ من أجل الصعود دائماً على منصّة التتويج لرفع اسم بلدنا ونادينا عاليا ، مُتمنياً أن يتكرر مشهد التكريم الرائع في العام المقبل بعد مواصلة مسيرة البطولات.

وأوضح محمود الخطيب أن اللاعبين الكبار لابد أن يستمروا على نفس النهج.. وأن يستمروا في تقديم النصيحة والقدوة والنموذج الرائع للاعبين الصغار؛ حتى يواصل النادي رحلة التتويج ويستمر في رحلة تقديم الأبطال المتميزين للمنتخبات الوطنية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بروح التحدي والالتزام التي يتسم بها لاعبو ولاعبات الأهلي؛ لأن هذه الصفات من أهم مميزات شخصية البطل التي تتوارثها الأجيال المتعاقبة في الأهلي، مُشيراُ إلى أن لاعبي ولاعبات الأهلي دائماً ما يمتلكون شخصية البطل في كل الألعاب، وهذا أمر رائع، ولابد أن يستمر دائماً من أجل الحفاظ على نجاحات النادي وتميزه في كل الألعاب مطالبا اللاعبين بالتحلي بالقيم النبيلة والإصرار والتحدي.