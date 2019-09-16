مسقط تدعو أطراف الحرب باليمن لطاولة المفاوضات وإنهاء الصراع

تصريحات إثيوبية مثيرة بشأن "سد النهضة".. هذا ما قالته
علماء مصريون توفوا فى «ظروف غامضة».. وأصابع الاتهام تتجه إلى «الموساد»
الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك
«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين
بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»
رحلة «التوك توك» من المهد إلى اللحد.. الحكومة تنهى الفوضى
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين
مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط
«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة
إجراءات عقابية عاجلة ضد السوريين بالسودان
المصريون ووكالات
فجر
04:20
شروق
05:44
ظهر
11:55
عصر
15:25
مغرب
18:05
عشاء
19:35