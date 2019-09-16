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ليبيا.. قتيلان في هجوم "طيران أجنبي" على مواقع "الوفاق" بسرت

عرب وعالم

ليبيا
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قوات حفتر: "الوفاق" شن 6 غارات حول مطار طرابلس

قُتل شخصان في هجوم شنه "طيران أجنبي"، الإثنين، علي مواقع لقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، في مدينة سرت (شرق)، بحسب قوة محلية.
وقالت قوة حماية وتأمين سرت، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن "قصف الطيران على مواقع القوة في سرت تسبب في استشهاد امحمد فتحي غباق وعلي عبد السلام أبوشوفة قحيط".
وأضافت أن "الطيران الذي استهدفهم هو طيران أجنبي".
وتتهم طرابلس دولًا إقليمية بدعم قوات الشرق الليبي، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي يخوض صراعًا مسلحًا على الشرعية والسلطة في مواجهة حكومة الوفاق.
وقال الناطق باسم قوة سرت، طه حديد، في تصريحات صحفية، إن "3 غارات جوية استهدفت الإثنين مقر غرفة العمليات العسكرية، التابعة للقوة، قرب مصنع الأعلاف غرب سرت.. وغارتان استهدفتا في الوقت ذاته منطقة الزعفران".
وأعلنت قوة حماية وتأمين سرت، السبت الماضي، أن قصفًا جويًا استهدف مواقع لها في سرت بالطيران المسير.
وأضافت أن القصف أوقع ضحايا (دون تحديد العدد) في صفوف القوة المكلفة بملف متابعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سرت، عقب تطهير المدينة منهم.
وجاء قصف الإثنين في وقت تواصل فيه قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط. -

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