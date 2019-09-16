  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:48 م
بحث متقدم
سد النهضة

تصريحات إثيوبية مثيرة بشأن "سد النهضة".. هذا ما قالته

ارشيفية

علماء مصريون توفوا فى «ظروف غامضة».. وأصابع الاتهام تتجه إلى «الموساد»

ارشيفية

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك

السيسي

«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين

أرشيفية

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»

أرشيفية

رحلة «التوك توك» من المهد إلى اللحد.. الحكومة تنهى الفوضى

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين

الأرز المصري

مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط

أرشيف

«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة

السودان

إجراءات عقابية عاجلة ضد السوريين بالسودان

جونسون يتهرب من مواجهة معارضين لـ"بريكست"

عرب وعالم

جونسون
جونسون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

#

فيديو لـ«شيخة» من الأسرة الحاكمة في الكويت يثير أزمة

#

أول ظهور لـ"حكيم" من داخل المستشفى

#

بريطانيا.. استقالة وزيرة العمل احتجاجا على هذا الأمر

تغيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، عن حضور مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللوكسمبورغي كزافييه بيتيل، لتجنب مواجهة محتجين معظمهم من البريطانيين المعارضين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وظهر بيتيل واقفًا بمفرده على منصة تم إعدادها لتلقي التعليقات من كلا الزعيمين، لكن جونسون غادر على الفور بعد لقائهما مباشرة، وسط أصوات احتجاجات قوية ضد "بريكست" خارج مكتب بيتيل، حسب إعلام بريطاني.
واستقبل الحضور بيتيل بالتصفيق والهتافات لأنه لم يقدم أي أعذار للتغيب عن مؤتمره الصحفي بعد لقائه جونسون.
وقال بيتيل للصحفيين: "لا تجعلوا الاتحاد الأوروبي الرجل السيئ". لافتًا إلى أن الأمر متروك لجونسون لإيجاد طريقة للخروج من المأزق.
ووصف بريكست بأنه "كابوس". مضيفا: "تخيل أنك مواطن أوروبي في لندن، ولا تعرف كيف سيبدو المستقبل".
وهاجم إخفاق المملكة المتحدة في تقديم مقترحات جديدة لكسر جمود "بريكست، بالقول: "الساعة تدق"، ثم وجه حديثه لجونسون الغائب: "توقف عن الحديث واعمل".
وفي وقت سابق التقى جونسون رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لمناقشة بريكست، حيث أشار إلى أنه لا يسعى لتأجيل مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، لكن تم الاتفاق على أن يكثف الجانبان المحادثات.
وقال جونسون للصحفيين، ثمة فرصة جيد لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست بالضرورة "مضمونة".
وأعلن جونسون مرارًا أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، سواء كان باتفاق أو بدون اتفاق. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "تقديرات" أمريكية.. الهجوم على "أرامكو" انطلق من إيران
» السعودية تصعد بشأن هجوم أرامكو بهذا الإجراء الهام
» ارتفاع جديد لأسعار الذهب يصل إلى 7 جنيهات
» وديًا.. الإٍسماعيلي يهزم الساحل السعودي برباعية
» تعليقات غير مسبوقة من قطر عن استهداف أرامكو
» تفعيل أمر ملكي بتوحيد رسوم الحج والعمرة
» الأهلي يدعم «مؤمن زكريا» في حفل تكريم الأبطال
» بالفيديو.. «بوتين» يلجأ للقرآن للرد على سؤال بشأن السعودية
» رسميًا.. المصري يضم «ميسي» 3 سنوات
» فنان مصري ينسحب من التمثيل أمام هيفاء وهبى بشكل مفاجئ
» السد القطري يتخطى النصر السعودي إلى نصف نهائي أبطال آسيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية