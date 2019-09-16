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التفاصيل الكاملة للقاء الرئيس مع مجلس محافظي المصارف المركزية

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السيسي
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المصريون ـ متابعات

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كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وقال بسام راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الاجتماع كان مع أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد والنقد»، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس المصارف المركزية أشادوا بالطفرة الاقتصادية التي حدثت بمصر، منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل تراجع عالمي بالتجارة العالمية.
وأضاف «أعضاء مجلس المصارف المركزية رصدوا الانخفاض بعجز الموازنة ومعدلات البطالة والتضخم، فضلا عن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أوضح أنه تم إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي بجانب الحماية الاجتماعية، حيث أنشئ مليون وحدة سكنها حوالي 3 ملايين مواطن، فضلا عن تسليم 250 ألف وحدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة بدون مقابل.
واستطرد «الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماعي أن وعي الشعب المصري، كان من أهم أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تنفيذ هذه التجربة بالتوازي مع مكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلى المشرعات القومية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها 14 مدينة جديدة، والمتحف المصري الكبير، فضلا عن جهود حماية الحدود.
وحول لقاء الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن هذه المقابلة تعد الثانية خلال أقل من شهر، وتأتي في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

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