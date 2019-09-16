عمرو أديب: "هذا الأمر الخطير لن يمر مرور الكرام"

علق الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي وقع في معملين لشركة أرامكو السعودية شرق المملكة، قائلا: "لن يمر مرور الكرام".



وأضاف "أديب"، خلال برنامجه اليومي "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الاثنين، أن هذه الهجمات لم تأتِ من اليمن، ولكنها إما جاءت من العراق أو عن طريق البحر.

