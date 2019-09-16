ياسر رزق: لولا القوات المسلحة لانهارت مصر

16 سبتمبر 2019 - 11:40 م

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن حملات التشويه تستهدف زعزعة الثقة في القوات المسلحة وإحباط الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه بعض القوى المناصرة له.



وأضاف "رزق"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشائعات تستهدف عرقلة مسيرة الدولة وفتور حماس الرئيس، وقد يأتي في عام 2024 ويرفض خوض الانتخابات.

