ياسر رزق: الدولة المصرية كانت على شفا الإنهيار

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قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الدولة المصرية كانت على شفا الانهيار في بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.
وأضاف خلال لقاء إعلامي: «الرئيس السيسي بدأ مرحلة ترسيخ أعمدة الدولة، مرورا بالإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم، والبرامج الصحية».
وتابع: «مصطلح الإصلاح السياسي لا يعني مصالحة مع القتلة ومسممي عقول الجماهير»، معلقا: «من المستحيل التصالح مع الإخوان.. والشعب لن يسمح بعودتهم».
وتساءل: «كيف يكون هناك حرية لأعداء الحرية وقتلة المدنيين، لماذا لا نتذكر ماذا حدث قبل 30 يونيو من قبل الإخوان وقواعد السلفيين».


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