صور صادمة للفنانة دينا عبدالله بعد تعرضها لحادث مروع

17 سبتمبر 2019 - 06:41 ص

تعرضت الفنانة دينا عبدالله لحادث تصادم مروع بسيارتها مما أدى لنقلها و والدتها إلى المستشفى .



و وقع حادث تصادم بين سيارتها وسيارة أخرى، مما أسفر عن إصابة والدتها وتحطيم أجزاء من السيارة لى طريق مصر - اسكندرية الصحراوي بكرداسة.



وظهرت ملامح الإرهاق والهلع على وجه الفنانة دينا عبدالله بحسب الصور التي بثتها الوطن.

وانتقلت القوات فور تلقي البلاغ انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمكنت من رفع آثار الحادث، وتم نقل الفنانة ووالدتها إلى مستشفي الصفا بالمهندسين، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم إعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها.



