فنان شهير: الموت أنقذ أحمد عبد الوارث مما كنت سأفعله فيه

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أحمد عبد الوارث
أحمد عبد الوارث

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أحمد عبد الوارث

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنان عبد الوارث عسر الذي ولد عام 1884 وأثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال.

وقال حفيده الفنان محمد التاجي، في تصريح صحفي، إن جده كان مثالًا للطيبة والتدين والرقي، وعلى الرغم من طيبته إلا أنه كان يغضب في الحق، ولا يتهاون في أي أمر يمس التقاليد والأعراف "ححسب مصراوي".

وحرص التاجي على توضيح صلة القرابة بين الفنان القدير والفنان أحمد عبدالوارث قائلًا: "كل أقارب جدي يعملون خلف الكاميرا، كمديري تصوير وغيرها من المهن السينمائية، إلا أن أكثر ما يزعجني هو القول بأن الفنان الراحل أحمد عبدالوارث نجل عبدالوارث عسر".

وتابع: "كنت أتفهم في بداية مشواره الفني، أن يحب ارتباط اسمه باسم جدي، ولكن ما لا أفهمه هو إصراره وعدم تكذيبه للأمر في أكثر من مناسبة، ومن أكثر الأمور المثيرة للدهشة بالنسبة لي هو حضور أحمد عبدالوارث حفل، وحصوله على درع تكريم باسم جدي في إحدى المناسبات".

واختتم حديثه قائلًا: "الموت فقط هو من رحم أحمد عبدالوارث مني، فقبل وفاته بيوم واحد كنت أنوي تقديم بلاغ للنائب العام، بسبب ادعاء أحمد عبدالوارث بأنه نجل عبدالوارث عسر، فالراحل لم ينجب إلا والدتي وشقيقتها، وسئمت لسنوات طويلة من نفي هذه المعلومة حتى فاض بي الكيل وقتها".

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