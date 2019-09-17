» مذيعة تهاجم معجبة تكلمت عن حملها من فنان شهير

أحمد عادل شعبان
اندلعت مشادة كبرى بين الإعلامية مي حلمي وإحدى متابعات صفحتها عبر "انستجرام" بعد تخمين حملها من زوجها الفنان محمد رشاد.
تدخلت إحدى المتابعات بالرد على صورة مي حلمي، وقالت: "باين أوي إنك حامل يعني وكلنا عرفنا بلاش الجو ده"، لترد عليها حلمي قائلة: "وإنتي إيه اللي يخصك لا مؤاخذة مش فاهمة، مكتوبة عندي في البطاقة ولا حاجة؟ فرد من أفراد العيلة المقربين ولا حاجة؟ وبردو جو مش جو إيه مضايق النفسية يا نفسية، أه عاوزه حبة فولورز ولايكات أنا كريمة بردو اتفضلي سف على حشريتك للصبح".
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