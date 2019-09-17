» مذيعة تهاجم معجبة تكلمت عن حملها من فنان شهير

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مي حلمي

اندلعت مشادة كبرى بين الإعلامية مي حلمي وإحدى متابعات صفحتها عبر "انستجرام" بعد تخمين حملها من زوجها الفنان محمد رشاد.

تدخلت إحدى المتابعات بالرد على صورة مي حلمي، وقالت: "باين أوي إنك حامل يعني وكلنا عرفنا بلاش الجو ده"، لترد عليها ‏حلمي قائلة: "وإنتي إيه اللي يخصك لا مؤاخذة مش فاهمة، مكتوبة عندي في البطاقة ولا حاجة؟ فرد من أفراد العيلة المقربين ولا ‏حاجة؟ وبردو جو مش جو إيه مضايق النفسية يا نفسية، أه عاوزه حبة فولورز ولايكات أنا كريمة بردو اتفضلي سف على ‏حشريتك للصبح".‏

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