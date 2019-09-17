استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

17 سبتمبر 2019 - 09:22 ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.31 جنيه، ونحو 16.41 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.

فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء.