تشعل النار في زوجها.. بحيلة صادمة

17 سبتمبر 2019 - 09:30 ص

قامت سيدة يمنية بإشعال النيران في زوجها غرب محافظة إب؛ بسبب خلافات أسرية.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية فإن سبب الخلاف بسبب حوالة بقيمة 500 ريال سعودي.

وأقدمت السيدة على قتل زوجها صاحب الـ60 عاما والأب لـ6 أبناء، لتباطئه في تسليم مبلغ الحوالة المالية التي أرسلها نجله لزوجته، حيث قررت السيدة الانتقام من زوجها حرقًا.

وزعمت السيدة وجود ثعبان في الحمام وبينما دخل الزوج لقتله، أغلقت عليه الباب وأدخلت أسطوانة غاز من فتحة صغيرة أسفل الحمام ثم أشعلت النيران.

وقد حاول الزوج إنقاذ نفسه بكسر الباب والفرار من الموت، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، مصابًا بحروق بالغة.