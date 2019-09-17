خبر سار من «الجبلاية» لـ«قضاة الملاعب»

17 سبتمبر 2019 - 09:40 ص

زف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، خبرًا سارًا لجميع الحكام بصرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة فى كل المسابقات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتى قرار "الجبلاية" أملاً فى خلق دوافع ومؤشرات لموسم تحكيمى مختلف للحكام الذين سينالون كل الاهتمام من المنظومة.

جدير بالذكر أن اللجنة تبحث هذه الأيام لاستقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر لها الجمعة باستاد الجيش برج العرب.