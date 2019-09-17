هزت المغرب.. يستدرج ضحيته ويمثل بجثتها

17 سبتمبر 2019 - 09:43 ص

في واقعة هزت الشارع المغربي، عثرت الشرطة المغربية على جثة متفحمة، تعود لامرأة 28 عامًا.

وبعد البحث والتحري، تم الوصول إلى الجاني، حيث تبين أن المتهم 47 سنة، لديه سوابق قضائية عديدة في السرقة والعنف، تورط في ارتكاب جريمة القتل العمد مع التمثيل بجثة الضحية، بالدار البيضاء.

يذكر أن إحدى قريبات الضحية كانت على خلاف معها، وأرادت الانتقام منها، لذا تم استدراجها إلى منزل المتهم والاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يقوم بقتلها مقابل 6000 دولار.

وقد قام الجاني باحتجازها ثم قتلها ودفنها بمنزله، لكن ظلت الرائحة النتنة تعم المنزل، فقام بإخراجها وإلقائها وسط أحد الأحياء بعد أن قطعها في محاولة لإخفاء كل ما يدل على هويتها ثم أضرم فيها النيران ليخفي معالم الجريمة.