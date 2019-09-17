» لهذا السبب.. "المعلم" غضبان

17 سبتمبر 2019 - 09:51 ص

أبدى حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، حزنه بسبب وضعه فى مقارنات ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الوطنى خلفاً للمكسيكي خافير أجيرى.

وقال "المعلم" فى تصريحات نقلها الإعلامي كريم شحاتة عبر برنامجه "كورة كل يوم": "تدريب المنتخب شرف كبير، وإذا تم اختياري للتواجد فى هذا المكان مرة أخرى لن أتأخر عن خدمته، ولكن دون أن يتم وضع اسمى فى مقارنات مع أي مدربين أقل منى فى الخبرات".

وكان الإعلامى أحمد شوبير، أكد أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مجتمع مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، للتفاوض معهم حول تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى الفترة المقبلة.