» ابنة فنان شهير تتعرض لحادث مروع.. ونشطاء: اتحسدت

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إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا

متابعات- الدويني فولي

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تعرضت الفنانة إيمي طلعت زكريا لحادث سيارة، منذ ساعات قليلة، أسفر عن بعض التلفيات في سيارتها.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لسيارتها على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة: "الحمد لله".

وانهالت التعليقات من أصدقاء إيمي واتهموا الحسد بالتسبب في الحادثة وعلق أحد الأشخاص لإيمي ساخرًا: "هي هنا تتجوز وإنتي اللي تأخدي العين يا أوختشي" بينما قالت مها عاصم: "أكيد أخدتي عين طبعًا، بس بسيطة جت في حتة أدام من العربية بعيد عنك المهم"، وعلقت تونة: "يا ساتر دي العين اللي خدتيها ف الفرح والمهرجان أكيد"، وكتبت سهيلة أيمن: "أكيد اتحسدتي من بعد فرح هنا وأحمد. حمدلله ع سلامتك".




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