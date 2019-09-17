الكويت.. طبيب تجميل يهتك عرض سيدة أمريكية في عيادته

17 سبتمبر 2019 - 10:35 ص

شهدت الكويت حادثة مؤسفة، حيث حاد طبيب تجميل عن المهمة المكلف بها من قبل أمريكية، وقام بأفعال منافية للآداب، دفعت المجني عليها إلى تسجيل قضية هتك عرض بحقه.





الأمريكية، وبحسب بلاغ تقدمت به إلى مخفر شرق، لجأت إلى عيادة طبيب تجميل كائنة في إحدى مناطق محافظة العاصمة لإزالة فيلر الشفايف، وخلال ممارسة الطبيب لاختصاصه، شعرت بتصرفات مريبة، حيث سرحت يداه في أجزاء حساسة من جسدها، وسرعان ما التصق بها وقام بتقبيلها عنوة.





ووفق شكوى الأمريكية، فإنها استطاعت الفرار من العيادة، وأدلت ببيانات الطبيب المتهم، وسجلت بحقه قضية هتك عرض أحيلت إلى النيابة.



