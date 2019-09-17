» شاب يصطاد مخلوقا غريبا في النرويج

17 سبتمبر 2019 - 10:37 ص

اصطاد شاب نرويجي، سمكة غريبة الشكل، وصفتها وسائل الإعلام بـ«الديناصور».





ووفقا لما نشرته قناة «فوكس»، تمتلك السمكة عيون كبيرة لا تتناسب مع حجمها الصغير، إلى جانب أن ذيلها يبدو غريب الشكل.





وقام الشاب أوسكار لونداهل باصطياد السمكة من عمق يقدر بنحو 2600 قدما، وأمضى 30 دقيقة كي يتمكن من إخراجها إلى السطح، وأشار الصياد إلى أنه شعر في البداية بأنه تمكن من اصطياد سمكة كبيرة الحجم، لكنه فوجئ لدى رؤيتها لدرجة أنه كاد يقفز من على متن قاربه.





وقال لونداهل إنه لم يسبق أن رأى شيء كذلك، ويعتقد أن السمكة التي تم العثور عليها هي من نوع Ratfish، وهو نوع قريب من أسماك القرش ويعود تاريخه إلى نحو 300 مليون سنة





ويعيش هذا النوع من الأسماك في المياه العميقة، حيث تمكنها الأعين الكبيرة التي تتمتع بها من الرؤية في أعماق المحيط.



