بن سلمان في اتصاله بوزير الدفاع الأمريكي: سنقوم بهذا الأمر

17 سبتمبر 2019 - 11:03 ص

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً مساء أمس من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.





وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة، في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.





وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية، للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.



