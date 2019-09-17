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رسالة ريم البارودي لنجل فنان شهير تثير الجدل

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الفنانة ريم البارودي
الفنانة ريم البارودي

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

مرض

ريم البارودي

محمد محمود عبد العزيز

كشفت الفنانة الشابة، ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "من خلال خاصية الاستوري عن تعرضها لوعكة صحية ألمت بها مؤخرا،والتي أجبرتها على ملازمة السرير والغياب لفترة حتى تسترد عافيتها.

وكتبت ريم عن مرضها قائلة: "الحمد لله بقالي يومين عندي سخونية ودرجة حرارتي وصلت 40 .. تعبانة جدًا ونايمة على طول والنهاردة الدكتور لسه ماشي من عندي والحمدلله ابتديت اتحسن".

وتابعت : "شكرا للإنسان المخرج الأستاذ تامر حمزة لأنك لو مكنتش اخدت قرار في الوقت المناسب كان زماني في حتة تانية” .

ووجهت ريم البارودي رسالة إلى الفنان، محمد محمود عبد العزيز، عبرت فيها عن حبها واحترامها الكبير له وسعادتها بالعمل معه حيث يشاركها في بطولة مسلسل ” قيد عائلي ” وقدمت له الشكر عن مساعدته له .

فقالت: ”الراقي والمحترم والصديق في زمن صعب وقاسي جدا كنت سعيدة جدًا واتشرفت بالشغل معاك وإن شاء الله وإن شاء الله نتقابل قريب في عمل جديد علشان أكمل استمتاع”.

وأضافت: ”كسبت أخ وصديق وإنسان وفنان حقيقي وحقك عليا يا غالي في أي حاجة تكون زعلت مني وشكرًا يا ابن الأصول إنك استحملتني في كل تقلباتي المزاجية وآخرها تعبي” .


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