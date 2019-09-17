» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

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يستضيف فريق الهلال السعودى نظيره الاتحاد، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، على ملعب استاد جامعة الملك سعود فى الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2 ، الكأس 3 HD .

وكانت مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله معقل الاتحاد قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي في دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال في التأهل الي دور الـ16 بعد الفوز علي الأهلي السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، ويسعى الهلال لإسعاد جماهيره ونسيان التعثر المدوي أمام فريق الفيحاء بنتيجة التعادل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 


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