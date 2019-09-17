  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:57 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصف اعتداءات أرامكو بالجبانة.. وسنتخذ هذا الأمر

تفجير

مقتل وإصابة 55 شخصًا في تفجير انتحاري

وافدين

قرار فريد من نوعه لدولة خليجية بشأن الوافدين

ارشيف

هروب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر صحفي.. ما الأمر

القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

إطلاق القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

ارشيف

مفاجأة.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

صورة من الفيديو

محمد على داخل ملهى ليلى.. وتعليق ناري لأديب

مؤمن زكريا

خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض"

الزوجة والأم

القصة الكاملة.. يحرق زوجته وأمها وثلاثة أطفال

حكم المحكمة

إحالة شقيق بطرس غالي للمحاكمة في تهريب الآثار

شقيقة "أبو عوف" تكشف لأول مرة وصيته الأخيرة قبل وفاته

آخر الأخبار

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شقيقة عزت أبو عوف تكشف عن واقعة غريبة لحظة وفاته

#

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

#

مها أبو عوف تكشف عن آخر شيء أوصى به أسرته قبل وفاته

#

تعرف على الأفلام التي تبرأ منها عزت أبو عوف قبل وفاته

عمرو أديب

أون إي

عزت أبو عوف

كشفت الفنانة مها أبو عوف، تفاصيل جديدة عن مرض شقيقها الراحل عزت أبو عوف قائلة: "عزت قاوم المرض كثير، وكان بيفكر في إقامة حفلة لفريق "فور إم"، من أجل الجيل الجديد".

وأضافت "أبو عوف"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أنها كانت في الخارج، حينما علمت بخبر وفاة شقيقها، وعادت في اليوم التالي مباشرة.

 وأوضحت "أبو عوف"، أن شقيقها أوصاهم قبل وفاته أن يؤكدوا في وسائل الإعلام أنه لم يطلب حرق أفلامه عقب وفاته، قائلة: "عزت وصانا أننا نؤكد أنه لم يطلب حرق أفلامه، لأنه طول عمره بيتباهى بالفن و بالأعمال اللي قدمها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» في شهر العسل.. أحمد فهمي يهاجم أحد متابعيه بـ"ألفاظ خارجة"
» أحلام تهدد جمهورها: "اللي هتقول فوتوشوب ياويلها"
» أول الغائبين عن الأهلى أمام الزمالك بالسوبر
» " الكشري بالعيش".. أضرار خطيرة لوجبة المصريين الأولى
» أسرار تكشف لأول مرة عن عدد أزواج فنانة شهيرة
» رسالة ريم البارودي لنجل فنان شهير تثير الجدل
» فيديو نادر لدنيا سمير غانم يثير ضجة
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد
» ابنة فنان شهير تتعرض لحادث مروع.. ونشطاء: اتحسدت
» شاب يصطاد مخلوقا غريبا في النرويج
» أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية