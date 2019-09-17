شقيقة "أبو عوف" تكشف لأول مرة وصيته الأخيرة قبل وفاته

17 سبتمبر 2019 - 12:24 م

كشفت الفنانة مها أبو عوف، تفاصيل جديدة عن مرض شقيقها الراحل عزت أبو عوف قائلة: "عزت قاوم المرض كثير، وكان بيفكر في إقامة حفلة لفريق "فور إم"، من أجل الجيل الجديد".



وأضافت "أبو عوف"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أنها كانت في الخارج، حينما علمت بخبر وفاة شقيقها، وعادت في اليوم التالي مباشرة.



وأوضحت "أبو عوف"، أن شقيقها أوصاهم قبل وفاته أن يؤكدوا في وسائل الإعلام أنه لم يطلب حرق أفلامه عقب وفاته، قائلة: "عزت وصانا أننا نؤكد أنه لم يطلب حرق أفلامه، لأنه طول عمره بيتباهى بالفن و بالأعمال اللي قدمها".

