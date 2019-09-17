مفاجأة.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

17 سبتمبر 2019 - 12:58 م

قرر الاتحاد الدولى لرفع الأثقال منع لاعبى مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقرر إقامتها بمدينة "باتايا" التايلاندية.

وجاء قرار حرمان ربّاعي مصر من خوض بطولة العالم، من لجنة الجزاءات التى عينها المجلس التنفيذي لاتحاد الدولي للعبة "IMFSP "، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

وتم رفع أسماء اللاعبين المصريين من جدول بطولة العالم في رفع الأثقال التي ستبدأ غدا الأربعاء 18 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.