» أحلام تهدد جمهورها: "اللي هتقول فوتوشوب ياويلها"

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أحلام
أحلام

متابعات-علا خطاب

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فيديو

احلام

فوتوشوب

شاركت الفنانة الإماراتية، أحلام، جمهورها بفيديو جديد عبر الـ"سناب شات"، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي للموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس" .

وتظهر أحلام في الفيديو وهي تتحدث إلى جمهورها وتقول: "وجهي جميل ما يحتاج إضاءة"، وتؤكد خسارة وزنها وتغييرها للأحلى.

وتابعت أحلام": أصبح وزني جميلا قولوا ما شاء الله، وكل ما أنزل صورة اللي هتقول فوتو شوب يا ويلها مني.. والله ما فوتوشوب والله أنا حلوة جميلة".

وتشارك أحلام في الموسم الخامس من "ذا فويس" إلى جانب راغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

يشار إلى أن شبكة MBC‎ قد أعلنت عن موعد عرض أولى حلقات الموسم الخامس من ‎ The Voice ، وهو يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، ‏على شاشة قناة ‎ MBC 1 .


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