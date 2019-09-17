شاهد.. محمد علي يهدد بضرب والده بـ"الحذاء"

17 سبتمبر 2019 - 01:50 م

عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية للمقاول محمد علي، وهو يهدد بضرب والده بـ"الحذاء".



وقال "محمد علي"، في الرسالة الصوتية التي عرضها برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "كان بيقولي أنت عاملي بس راجل، وأدافع عنك بعمري وأنت ابني".



وأضاف"علي": "دلوقتي جاب ورا دلوقتي لا بقي بيحميني ولا نيلة، عشان أما أرجع اديله بالجزمة يبقي حقنا".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=cTbIk_QaZCY

