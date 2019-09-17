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أديب: "نفسي أسيب الإعلام واشتغل في هذه المهنة"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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داعب الإعلامي عمرو أديب، أحد ضيوفه، قائلاً: "نفسي أسيب الإعلام واشتغل "ذواقة مانجو" في مزارع المانجو.

واستضاف أديب، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، المهندس شريف عبد الرازق، صاحب إحدى مزارع المانجو، الذي تحدث خلال الحلقة عن أنواع المانجو المصرية والمستوردة، مشددًا على أنهم يزرعون حوالي 200 صنف من المانجو، وهناك متخصصون في المزرعة لكي يتذوقوا المانجو للتأكد من جودته.

ورد "أديب" على ضيفه قائلا: "يااه.. ده علم.. أنا نفسي أسيب الإعلام وأشتغل ذواقة مانجو"، ليرد ضيفه: "أهلا بك". وكشف "عبد الرازق، أنه في أوروبا لا يحبون الأصناف ذات السكر المرتفع، ولذلك يحاولون إنتاج أصناف مصرية قليلة السكريات، وذات ألوان كثيرة، لافتا إلى أن الأصناف التايلاندي أقرب ما يكون للذوق المصري، ولذلك يستوردونها من الخارج.

وأوضح أن شجرة المانجو تستغرق عامين حتى تطرح الثمار، في الأنواع الأجنبية أما الأنواع المصرية فإنها تستغرق عامًا زيادة، لافتا إلى أن المصريين يحبون "المانجو الفص" حسب ذوقهم، ولذلك تعيش معهم حتى الآن.

وأكد أن الاستثمار في المانجو يكون بدءًا من 10 أفدنة وحتى 1000 فدان، وحتى التصدير يمكن للمستثمر صاحب الـ10 أفدنة أن يصدر إذا كان لديه منتج جيد يصلح للتصدير، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية هي أكثر المحافظات زراعة للمانجو، والمواطنين فيها يحبون المانجو. وشدد على أنهم يصدرون حوالي 33 ألف طن سنويًا.

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