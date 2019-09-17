أمير سعودي لأردوغان: فخامة الرئيس أنت كذاب

17 سبتمبر 2019 - 02:41 م

في تدوينة له على حسابه بتويتر، هاجم الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ"الكذاب".

وقام بن مساعد بمقارنة بين مواقفه السياسية المختلفة والتي تكشف عن التناقض الكبير بينها، حيث قارن بين موقف أردوغان لعملية عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي بقيادة المملكة في عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الميليشيا الحوثية، وموقفه من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مجمعين لشركة أرامكو.

وكتب بن مساعد: "في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن.. وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب".