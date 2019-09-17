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النتائج النهائية للانتخابات التونسية.. إعادة بين قيس والقروي

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متابعات - الطيب حسين

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أسفرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بتونس، اليوم الثلاثاء، عن وصول كل من قيس سعيد ونبيل القروى للجولة الثانية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية.

وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي، إن قيس سعيد حصل على 620711 بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتا بنسبة 15.58% من الأصوات.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.


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