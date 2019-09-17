أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول ونابولي والقناة الناقلة

17 سبتمبر 2019 - 04:44 م

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم، على ملعب سان باولو في انطلاق مسيرتهما في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها على الهواء مباشرة على قناة «بي إن سبورتس1» بتعليق عصام الشوالي.

وفي التوقيت نفسه، تقام مباريات كبيرة أخرى، حين يستضيف بروسيا دورتموند الألماني نادي برشلونة الإسباني على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وستذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 3»، بتعليق حفيظ دراجي.

كذلك يلتقي نادي تشليسي الإنجليزي نظيره الإسباني فالنسيا على أرض ستامفورد بريدج، وسيذاع اللقاء على قناة «بي إن سبورتس 4»، بتعليق سوار الذهب.