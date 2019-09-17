مخرج يطلق زوجته الفنانة ويتهمها بخيانته مع فنان شهير

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«نور ومهند».. هذا المسلسل التركي الذي أخذ شهرة كبيرة في الوطن العربي، ما زالت تبعاته تطفو، حيث أعاد المخرج المسرحي كانبرك اوجوسو، طليق الفنانة التركية سونغول أودان (نور)، الحديث عن الشائعات التي انتشرت عن زوجته وعلاقتها بالنجم التركي كيفانش تاتليتوغ (مهند)، خلال تصويرهما المسلسل الشهير "نور".

وتحدث أوجوسو، لأحد الصحف التركية مؤكدًا أخبار العلاقة وخيانتها له بالرغم من مرور سنوات طويلة على طلاقهما، وأكد أوجوسو في حديثه الأخبار التي انتشرت قبل سنواتٍ عن علاقة أودان بـ تاتليتوغ، مصرحًا أنّه يملك الوثائق والادلة التي تدين طليقته.

وعن سبب حديثة عن الأمر بعد هذه السنوات قال أوجوسو: "أنَّ ما يهمه الآن هو استعادة حقه خاصةً أنها تسببت بتشويه صورته"، وأضاف: "لدي نسخة من الرسائل التي ما زلت أحتفظ بها، أريد أن أسترجع ثقة الناس، قالت أنني عنفتها وهذه نصف الحقيقة، فهي أخفت الجزء المهم".

يُشار إلى أنَّسونغول أودان  انفصلت عن زوجها المخرج المسرحي كانبرك أوجوسو، منذ سنواتٍ طويلة بسبب غيرته الشديدة بحسب ما صرحت والتي رافقتها اتهامات وتعنيف.




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