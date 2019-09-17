الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

17 سبتمبر 2019 - 05:43 م

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه فى عدد من البنوك اليوم الثلاثاء.

وسجلت العملة الخضراء بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر 16.32 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع، متراجعًا قرشًا واحدًا.

جاء هذا فى الوقت الذي تراجع فيه قرشين بالبنك التجاري الدولي مسجلًا 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع.

أما البنك العربي الأفريقي الدوليـ فقد سجل الدولار16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع،

وفي البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.33 جنيه للشراء و16.43 جنيه للبيع.