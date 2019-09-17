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بحضور «مؤمن زكريا».. كواليس اجتماع «الخطيب» مع لاعبي الأهلي

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الخطيب

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأحمر على هامش مران الفريق المقام في ملعب التتش بالجزيرة.

ووقف الخطيب بجوار ريني فايلر، المدير الفني، الذي كان يستعد لإلقاء محاضرة التدريب.

وطالب "بيبو" لاعبي الاهلي بالقتال على الفوز بالسوبر وإسعاد الجماهير، قائلا لهم: "الإصرار وثقافة الفوز لا بديل عنها في هذه المباراة وعليكم تحمل المسؤولية وتحقيق اللقب".

كما أشاد رئيس الأهلي بالفوز الذى حققه الفريق على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت الماضي، مطالبًا اللاعبين باستكمال الانتصارات من أجل مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الإفريقي.

وكان مؤمن زكريا أول الحاضرين وسط زملائه (فقط حضور دون تدريب)، وجلس بجوار الخطيب لمشاهدة المران في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.

ويستضيف استاد برج العرب القمة المرتقبة بين القطبين، يخوض الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري ويشارك الزمالك باعتباره بطل كأس مصر.

وعاد الناديان من رحلتين بعيدتين في إفريقيا، فاز الأهلي في غينيا الاستوائية على كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وفي نفس المرحلة خسر الزمالك في السنغال أمام جينيراسيون فوت بنتيجة 2-1.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم السبت ويلعب في الجولة الأولى الأهلي ضد سموحة بين يواجه الزمالك فريق الاتحاد.




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