  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:03 م
بحث متقدم
اجتماع الرئيس

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

بومبيو

تحرك أمريكي عاجل للرد على هجمات «أرامكو»

حسام حسن

حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

عدنان اوكتار

محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

القنصلية السعودية

السعودية تبيع قنصليتها في إسطنبول

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

ليفربول ونابولي

أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول ونابولي والقناة الناقلة

ارشيفية

استنفار عام في الجيش الكويتي

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

الحياة السياسية

اجتماع الرئيس
اجتماع الرئيس

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة

#

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام

#

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

#

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام الأجانب

مدبولى

إجتماع السيسى

ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي في بيان رسمي، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، ووجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.

كما وجه الرئيس بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أوضح خلال الاجتماع ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى حوالي 45 مليار دولار، كما أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المالية أظهرت تحسناً كبيراً في أداء الاقتصاد، الذي يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، موضحاً ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي ليبلغ 5.6%، واستهداف تحقيق 6% خلال العام الجاري، بما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير منظومة الضرائب، واستعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل جهات التصنيف العالمية، بما يؤكد تحسن ثقة قطاع الأعمال في أداء الاقتصاد وآفاق تطوره خلال المرحلة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بحضور «مؤمن زكريا».. كواليس اجتماع «الخطيب» مع لاعبي الأهلي
» «حمدوك» يُجيب: السودان مع مصر والسعودية أم قطر؟
» خط سير جماهير الأهلي والزمالك لملعب برج العرب
» شبكة تلفزيونية عالمية تفاجئ المجتمع السعودي
» للمرة الأولى.. «حجازي» يشارك في مران وست بروميتش
» إجازة بحث عن علاقة الكراهية بطبيعة النظام السياسي بجامعة أسيوط
» موعد طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
» خسارة بالمليارات في البورصة المصرية اليوم
» أوراوا الياباني يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» حاول اغتصابها أمام طفليها.. فذبحته
» الزمالك يستقر على تعديل عقود ثلاثي الفريق بعد السوبر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:34 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية