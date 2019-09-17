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بالأسماء.. اعتماد الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة

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مجلس القضاء الأعلى

الحركة القضائية

تظلمات القضاة

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة لعام (2019 – 2020)، بعد فحص الأمانة العامة بالمجلس تظلمات القضاة بشأن الجزء الثانى من الحركة.

وقال المجلس، فى بيان له، إن المجلس أثناء نظره للجزء الثانى من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 500 رئيس من الفئة «ب»، إلى رئيس من الفئة «أ»، و500 قاضٍ لدرجة رئيس من الفئة «ب»، روعيت فيها كل من رغبات القضاة والحالات المرضية، والكفاءة الفنية وفقًا لما تقتضية حاجة العمل.

وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، الأول: خاص برؤساء ونواب محاكم الاستئناف، والثاني: يضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، والثالث: يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة العامة.

ونعرض بالأسماء الحركة القضائية كالآتي:

الجزء الثانى من الحركة القض... by Bassam Mharan on Scribd

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