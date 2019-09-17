نشأت الديهي: مصر مستهدفة والهجوم عليها ليس صدفة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المحاولات التي تستهدف التطاول على الدولة المصرية ورأس النظام لم ولن يكتب لها النجاح طالما أن هناك حالة وعي، فالفكرة والرهان على الجبهة الداخلية وارتفاع منسوب الوعي لدى المواطن والإعلام المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي عالم افتراضي عبارة عن فوضى مجانية مزعجة يتم استخدامها للتخريب والتفتيت، خاصة في دولة بحجم وقيمة مصر.

وتابع "الديهي"، أن جميع ما يحدث في الفضاء الإلكتروني ليس صدفة من حيث التوقيت واختيار الشخصيات ولغة وسياق ما يتم تداوله، مشددًا على أنه خلال الفترة الماضية انتبهنا للوجبات المسموعة التي تهدف لتعكير وتسميم الأجواء، واستبدال التفاؤل بالإحباط واليأس لدى المواطنين، مشددًا على أن مصر مستهدفة وهذا أمر لا شك فيه.

وأوضح "الديهي"، أن هناك تريند يتصدر تويتر بعنوان "كفاية بقي يا سيسي"، وعند الدخول عليه نجد أن جميع المشاركين فيه من خارج مصر، وليس مصريين، وهذه المشاركات يتم تزويرها والتلاعب فيها عن طريق تقنيات معينة، منوهًا إلى أن هذا التريند حقق 1.5 مليون مشاركة خلال 48 ساعة، وفجأة أصبح هناك 71 ألف مشارك في هذا التريند، وهذا يؤكد أن هناك تلاعب وتزييف لوعي وإرادة الناس، وهذه جريمة.

وأضاف "الديهي"، أن الرئيس السيسي، عطل مصالحهم وأوقف مخططاتهم لتفتيت وتخريب وتدمير مصر والمنطقة في 30 يونيو، ولذلك فهم يستهدفون الرئيس السيسي بأي طريقة وأي ثمن.