» الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف

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الأرصاد

انتهاء

فصل الصيف

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن فصل الصيف انتهى واقعيا، وبدأ فصل الخريف بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف عبد العال، مساء اليوم، الثلاثاء، أن فصل الخريف يبدأ فلكيًا الأسبوع المقبل، متوقعا أن تشهد درجات الحرارة استقرارا على كافة الأنحاء حتى نهاية الأٍسبوع الجاري.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الأماكن والطرق القريبة من المسطحات المائية.

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة، إنه اعتبارًا من هذا الأسبوع، تبدأ سمات فصل الخريف ومنها تطول ساعات الليل مقابل النهار.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


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