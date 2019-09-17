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بريطانيا تؤكد أهمية الرد الجماعي على هجوم أرامكو

عرب وعالم

جونسون
جونسون

المصريون ووكالات

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أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الثلاثاء، أهمية الرد الجماعي على هجوم أرامكو.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعرب خلاله عن إدانة بريطانيا للاعتداء ووقوفها إلى جانب الرياض، وفق فضائية العربية السعودية.
وناقش الجانبان "تطورات استهداف منشأتي أرامكو وأهمية العمل المشترك لمواجهة هجوم أرامكو".
والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ 10 طائرات مسيرة.
وأمس، قال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، الإثنين، إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط، تم بأسلحة إيرانية من خارج الأراضي اليمينة.
ومنذ 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وشن الحوثيون، منذ 15 مايو/آيار الماضي، هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت منشآت نفطية في السعودية.
وتعد "أرامكو" رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم. 

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