  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:59 م
بحث متقدم

مفاجأة.. ليفربول يسقط أمام نابولي بثنائية بـ"الشامبيونزليج"

الأردن

عاهل الأردن يحذر من "كارثة كبرى" ستحدث بالمنطقة

أرشيفية

«الصيدليات الإلكترونية».. بيع الموت للمصريين

أحمد أبوالغيط

«أبو الغيط» يكشف عن مشاورات سرية بشأن سد النهضة

الملك سلمان وولي العهد

غير متوقعة.. بشرى سارة من الملك سلمان وولي العهد

أرشيفية

عودة وزارة الإعلام.. تحركات برلمانية هل تجد صداها؟

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

عدنان اوكتار

محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

قيس سعيد: لا تحالفات علنية أو في الخفاء

عرب وعالم

قيس سعيد
قيس سعيد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كارثة.. تزويج طفلة مرتين فى الشرقية

#

تصريح مفاجئ لـ"حميدتي" عن تولي السلطة

#

بريطانيا تتهم الحرس الثوري بهذا الأمر

#

"عكاشة": لا يوجد تحريف في التوراة أو الإنجيل

أكد قيس سعيد، المرشح الرئاسي التونسي الذي تصدّر نتائج الدور الأول للاقتراع، الثلاثاء أنه لن يتحالف بشكل علني أو في الخفاء مع حركة النهضة أو غيرها من الأحزاب، حال فوزه بالرئاسيات.
وعن مستقبل العلاقات مع فرنسا، قال سعيد إنه يجب احترام سيادة تونس على ثرواتها وحدودها، مشددا على ضرورة مراجعة كل العقود الموقعة والتي ستوقع مع الشركات الفرنسية والأجنبية لاستغلال ثروات تونس.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها سعيد لموقع "عربي بوست" الإلكتروني، إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، النتائج الأولية الرسمية للدور الأول للاقتراع الرئاسي.
وتصدر سعيّد الدور الأوّل للاقتراع الذي جرى الأحد بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي) بـ15.58 بالمائة، وفق نتائج أولية رسمية.
وقال سعيد إنه سيكون منفتحا للتفاعل مع جميع القوى السياسية التي ستترجم في البرلمان، لكن لن تكون هناك تحالفات علنية أو في الخفاء مع النهضة أو غيرها من الأحزاب.
وعن حقيقة ما يروج بأنه مرشح مدعوم من حركة النهضة، قال أستاذ القانون الدستوري التونسي "ولدت مستقلاً وترشحت مستقلاً وسأظل مستقلاً إلى حين أوارى الثرى".
وعن قضية المساواة في الميراث التي قدمها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، قال سعيد إن إلاسلام كان واضحا في هذه المسألة بتحديده لطبيعة العلاقات ومسؤولية الزوج والزوجة، والقرآن حسم هذا الموضوع.
وفيما يتعلق برؤيته للسياسة الخارجية، أوضح سعيد أن الدولة يجب أن تتعامل مع الدول المجاورة مع احترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي.
ولفت إلى أن قضية إسقاط النظام في سوريا هي شأن سوري داخلي لا يجب أن يتدخل به أحد.
وشدد على أن نهج تونس في التعامل مع كل الدول سيظل على حاله دون تدخل أو وصاية.
وقال إن تونس ستتعامل بنفس المقدار من الاحترام لإرادة الشعب الليبي وتتفاعل مع مؤسسات الدولة الليبية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، تعهّد سعيد بأن تبقى تونس منفتحة على العالم، مشددا على أن علاقاتها الخارجية ستظل مبنية على الاحترام.
وحول حملته الانتخابية، شدد على أنه "سيواصل حملته الانتخابية بناء على تطوّع الشباب، ودون أي تمويل من أي جهة".
ودعا سعيّد "العازفين عن التصويت بالدور الأول، إلى المشاركة في الجولة الثانية، وتحكيم ضمائرهم والاختيار بكل حرية". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 آلاف حادثة ضد المسلمين بأمريكا منذ 2014
» ترامب: لا أفضّل لقاء روحاني بعد هذا الأمر
» قيس سعيد: لا تحالفات علنية أو في الخفاء
» السعودية تعلن عودة إمداداتها النفطية لمستوياتها قبل الهجوم
» برشلونة ينجو من فخ دورتموند في دوري الأبطال
» الجرام يفقد 3 جنيهات.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض
» استنفار عام في الجيش الكويتي
» إنتر ميلان يخطف تعادلًا قاتلًا أمام سلافيا براج
» عقب تعرضها لهجوم.. تعليق هام من السعودية عن طرح «أرامكو»
» الهلال يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية