خبير معلومات يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيسبوك"

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كشف الدكتور وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، عن أن القيمة السوقية لحجم بيانات المواطن المصري على الفيس بوك، تقدر في المتوسط بـ 5 دولار أي 80 جنيهًا، ومتوسط الحسابات النشطة بمصر30 مليون حساب، ما يعني أن قيمة حجم البيانات السوقية للمصرين تقدر بـ2 مليار، أما القيمة السوقية لحساب رجل الشرطة أو القضاء فيقدر بـ25 دولار.
وأوضح " عبد المقصود"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية on e، اليوم الثلاثاء، أن هناك إمكانية لإعداد 1000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لكل شخص، ويتم استغلال هذا الأمر في إعداد مشاهدات وتويتيات مزيفة، ونشر الشائعات، مشيرًا إلى أن هناك 15 مليون حساب في مصر مُخترق، وهذه الحسابات تستخدم في العبث بنسب المشاهدة.
وتابع :" حجم التفاعل مع الأخبار الصحيحة يُقدر بـ1%، أما حجم التفاعل مع نشر الأكاذيب فيُقدر بـ36%"، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للرد على الشائعات سريعًا، خاصة أن هذه الشائعات إذا تحولت إلى تريند، من الصعب الرد عليها.
وأشار" عبد المقصورد" إلى أن الشير على الفيس بوك في الأخبار الغير صحيحة جريمة، ورغم ذلك هذا الأمر غير مجرم في القانون، لافتَا إلى أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي تجرم تشيير الأخبار الغير صحيحة، وتغرم مواقع التواصل الاجتماعي بغرامة تصل لـ50 مليون دولار.
وأكد "خبير أمن المعلومات" أن الفيس بوك يكسب من المصريين في الدقيقة الواحدة1500 دولار، مشيرا إلى أنه إذا تم احتساب هذه القيمة في الشهر أو العام ستكون كبيرة للغاية.
 

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