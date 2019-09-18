"الإحصاء": ارتفاع عدد سكان مصر 300 ألف مولود

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كشف الدكتور حسين عبد العزي، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة المواليد بنسبة 175 ألف مولود في عام 2018 مقارنة بـ عام 2017، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك معدلات النمو مازالت مرتفعة خاصة في الفترة الحالية.
وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية cbc، مساء الثلاثاء إن المواطن لكي يشعر بعائد التنمية الاقتصادية للدولة يجب أن يكون معدل النمو السكاني أقل من معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني للمواليد الذي تتبعه الدولة أصبح يسهل عملية جمع البيانات، فضلًا عن معرفة المحافظات أكثر إنجابًا.
وأضاف مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن محافظة بورسعيد حققت أقل معدل في عدد المواليد بينما القاهرة والإسكندرية تشهدان معدل إنجاب مرتفع؛ ويحتاج إلى الانخفاض.
وأشار"حسين" إلى أن محافظات الصعيد تمثل أعلى نسب للإنجاب؛ لذلك يجب العمل على تغيير المفاهيم والثقافة السائد.
ونوه مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نتائج المسح السكاني في عام 2014 أوضحت أن كل 10 سيدات ينجبن 35 طفل بينما أوضحت دراسة في 2018 تابعة للأمم المتحدة أن كل 10 سيدات ينجبن 31 طفل مما يؤكد أن هناك انخفاض في نسبة الإنجاب.



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