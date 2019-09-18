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معلق مباراة الأهلي وصنداونز: فضيحة كبرى كادت تحدث في الدقيقة 80

الرياضة

الكواليني
الكواليني

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محمد الكواليني

كشف محمد الكواليني - معلق مباراة الأهلي وصنداونز - التي خسارها الأحمر بخماسية تفاصيلا مثيرة عما حدث أثناء المباراة .

وقال الكواليني في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "كدت أرتكب خطئا مهنيا كبيرًا في الدقيقة 80 من عمر المباراة .. وقتها كنت سأعتذر عن استكمال التعليق عن المباراة على الهواء مباشرة".

وأضاف: "تحاملت على نفسي وقررت استكمال المباراة احتراما للجمهور وللمحطة التي أعمل بها".

وتابع: "جلست بعد المباراة ساعة كاملة لا أقوى على النهوض أو الحديث .. أنا أهلاوي منذ كان عمري 8 سنوات ولم أصدق أنني أرى الأهلي في هذه الحالة".

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