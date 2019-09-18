» انتقال لاعب الأهلى لصفوف الجونة

18 سبتمبر 2019 - 10:23 ص

أنهى مسئولو نادى الجونة اتفاقهم مع الأهلى، لضم أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب "حمدى" فى صفوف الجونة الموسم الماضى على سبيل الإعارة، وشهدت تلك الفترة تألق لافت للاعب.

واتفق مسئولو الأهلي والجونة على الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل 8 ملايين جنيه، على أن تحصل القلعة الحمراء على 30% من نسبة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وحاول نادى بيراميدز التعاقد مع اللاعب الفترة الماضية، إلا أن اللاعب أبدى رفضه لهذا العرض مفضلاً فى النهاية الانتقال للجونة.