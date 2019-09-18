مؤثر.. لحظة استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال بالقدس

18 سبتمبر 2019 - 10:31 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنة التى أطلق جنود الاحتلال النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على سيدة قرب حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من شرطة الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على المواطنة التي لم تشكل أي خطر عليهم.

وأشار شهود عيان، إلى أن المواطنة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.

وبعد إطلاق النار على المواطنة، قام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.