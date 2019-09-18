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أمريكا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر أثناء السفر للسعودية

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت "رويترز" اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية دعت المواطنين الأمريكيين إلى "توخي مزيد من الحذر" أثناء السفر إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسبما نقلت الوكالة عن مستشار سياحي، نشر مذكرة الخارجية الأمريكية عبر موقعه على الإنترنت، فإنه لا يسمح لموظفي البعثة الأمريكية وعائلاتهم باستخدام المطار في أبها من دون موافقة رئيس البعثة.


وكان مطار أبها تعرض لهجمات متكررة من طائرات مسيرة وصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن.


وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.


وأكد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، أن "الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية"، داعيا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات".

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